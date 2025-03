Autostrada Messina-Catania, camion si ribalta all’altezza del casello di Acireale

Foto di Enrico Bellitto

Un camion che trasportava limoni si è ribaltando, finendo fuori strada, questa mattina lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Il sinistro, a quanto pare autonomo, è avvenuto in direzione del capoluogo etneo. Stando alle prima informazioni l’autista del mezzo pesante non è in pericolo di vita. Il traffico al momento è bloccato, con la sede stradale invasa dai limoni che ostruiscono la viabilità. Per gli automobilisti c’è la possibilità di uscire al casello di Acireale.