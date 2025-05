Autostrada Messina-Palermo, motociclista perde la vita nei pressi della galleria Baglio

Tragico incidente intorno alle 13 di oggi sull’autostrada A20, in direzione Messina. Un motociclista ha perso la vita nei pressi della galleria Baglio in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe stato sbalzato dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il suo corpo è stato ritrovato a qualche metro di distanza dal mezzo. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato il giovane riverso a terra lungo la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito disperate: è deceduto sul colpo. Le cause dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti. Non si esclude che, dopo la caduta, la vittima possa essere stata investita da uno o più veicoli in transito. Gli agenti della Polstrada stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica esatta e rintracciare l’eventuale il mezzo con cui ha impattato.