Anas ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania nelle notti del 29 e 30 gennaio. Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo e interesserà il segmento autostradale compreso tra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna.

La chiusura si rende necessaria per consentire la demolizione dell’impalcato numero 60 del by-pass affiancato alla carreggiata attualmente in esercizio. L’intervento, spiegano da Anas, è finalizzato a garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, sia per gli utenti della strada sia per il personale impegnato nel cantiere adiacente.

I percorsi alternativi

Durante le ore di interdizione al traffico, i percorsi alternativi per chi viaggia lungo l’asse Palermo-Catania e viceversa prevedono l’uscita obbligatoria dall’autostrada A19 allo svincolo di Caltanissetta, al chilometro 103,500. Da qui gli automobilisti dovranno percorrere la strada statale 640, proseguire sulla SS626 fino all’incrocio con la SS122 e immettersi sulla SS117 Bis, per poi rientrare sull’A19 attraverso lo svincolo di Enna, al chilometro 119,500.

La demolizione dell’impalcato numero 60 rappresenta una tappa significativa nel più ampio intervento di ammodernamento del viadotto Morello, lungo poco più di cinque chilometri. Con questa operazione si conclude infatti la demolizione di tutte le 76 campate del viadotto, oggetto di un investimento complessivo pari a 107 milioni di euro. Parallelamente, sono in corso le operazioni di assemblaggio delle strutture in acciaio del nuovo viadotto, il cui varo è previsto a partire dal mese di febbraio. Secondo quanto comunicato da Anas, i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma stabilito: entro la fine dell’anno sarà completata gran parte dell’opera, dal by-pass alla spalla lato Catania, per un tratto di circa 2.800 metri di viadotto completamente ammodernato.