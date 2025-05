Catania: auto e cellulare sequestrati per un debito di droga. Spacciatore arrestato per estorsione

È stato arrestato a Catania un cittadino della Guinea Bissau che deve rispondere del reato di estorsione. Tutto è successo alle prima luci dell’alba quando un uomo si è presentato alla squadra mobile di Catania per denunciare la sottrazione della sua auto e del cellulare avvenuta qualche ora prima nel quartiere San Berillo. In pratica, l’uomo di 33 anni sarebbe andato a comprare della droga nello storico rione San Berillo, ma senza i soldi per pagarla, così uno degli spacciatori gli ha sequestrato il cellulare e l’auto, una Mercedes, a “garanzia” del debito di alcune decine di euro. La restituzione dei suoi beni sarebbe avvenuta solo all’atto del pagamento.

La vittima avrebbe chiesto che le fosse restituita l’auto per andare a prelevare quando richiesto in uno sportello bancomat, ma si è vista circondare da persone che gli hanno intimato di andare via dal posto. Non abbandonando la speranza di potere riottenere l’auto indietro, il denunciante ha tentato di nuovo di farsi restituire l’auto tornando tra i vicoli di San Berillo ed ha notato che alla guida della propria auto c’era un cittadino straniero che, complice del primo, ha rifiutato fermamente di restituirla e con fare minaccioso ha ribadito la necessità di dover saldare prima il debito.

Le ricerche della macchina sono partite subito, infatti l’auto è stata trovata in poche ore, in un luogo non distante da quello indicato dalla vittima. L’auto era parcheggiata, ma la polizia ha notato la presenza dell’uomo straniero che la vittima aveva visto alla guida della sua auto. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, all’uomo sono state trovate le chiavi dell’auto. In ragione di questo fatto, lo straniero è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Catania piazza Lanza. Nelle ore successive, il provvedimento di fermo adottato è stato convalidato dal Gip, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.