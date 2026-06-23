Foto dal sito autodromopergusa.it

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato con 20 voti favorevoli la delibera di revoca dello stato di liquidazione dell’ente autodromo Pergusa. I consiglieri del Movimento per l’autonomia (Mpa) hanno abbandonato l’aula prima della votazione. Sul provvedimento erano stati emessi da professionisti quattro pareri negativi.

La revoca della liquidazione dell’ente autodromo Pergusa

La delibera sarà resa immediatamente esecutiva e trasmessa al socio di maggioranza dell’ente, il libero consorzio comunale di Enna. Il presidente Piero Capizzi provvederà quindi a convocare gli altri due soci, il comune di Enna e l’Aci, davanti a un notaio per la redazione del nuovo statuto. Completato questo passaggio, sarà nominato il consiglio di amministrazione e si concluderà formalmente lo stato di liquidazione dell’ente. Questo dovrebbe consentire la ripresa della normale attività motoristica dell’autodromo. La liquidazione dell’ente autodromo era stata approvata dalla precedente amministrazione. C’era stato poi un tentativo di revocare la liquidazione bloccata da pareri negativi.