Catania, a fuoco un autocompattatore dei rifiuti

Un autocompattatore della nettezza urbana ha preso fuoco questa mattina, poco dopo le 5.30, in via Nizzeti a Catania. Sul posto, per le operazioni di spegnimento è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con un’autobotte di rincalzo. Per potere completare le operazioni di spegnimento si è reso necessario svuotare l’automezzo pesante con un mezzo meccanico. Secondo quanto riferito dai pompieri, nessuna persona sarebbe rimasta ferita nel rogo.