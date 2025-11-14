Foto di polizia

Hanno provato a cavarsela con 30 euro, offerti agli agenti dopo essere stati sorpresi su un’auto rubata. È accaduto a Catania, durante un controllo della squadra Volanti. I poliziotti hanno fermato una vettura per un accertamento di routine, ma inserendo la targa nella banca dati hanno scoperto che l’auto era stata rubata a Trapani il giorno prima. A bordo c’erano un catanese di 36 anni e un 35enne tedesco, domiciliato da tempo proprio a Trapani.

False generalità e tentata corruzione

Durante il controllo, il cittadino tedesco ha fornito generalità sospette. Circostanza che ha spinto gli agenti a portare entrambi negli uffici della polizia scientifica per verificare l’identità. Proprio lì il 35enne ha tentato di corrompere i poliziotti, offrendo 30 euro per evitare le contestazioni. Al termine degli accertamenti entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il 35enne tedesco è stato denunciato anche per avere fornito false generalità e per istigazione alla corruzione.