Catania, ruba un’auto e l’abbandona nella corsia preferenziale di via Monserrato

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ruba un’auto a Catania, in via Pola, ma viene scoperto dalla polizia mentre percorre ad alta velocità le strade del capoluogo etneo. Un catanese di 41 anni è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. L’uomo è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della questura mentre sfrecciava a tutta velocità lungo via Monserrato, percorrendo la corsia preferenziale. Alla vista della volante, il 41enne ha fermato bruscamente la marcia, è scappato a piedi abbandonando il veicolo e ha tentato di dileguarsi tra le vie del centro, fino a rifugiarsi in un negozio di via Caronda, dove è stato infine bloccato dagli agenti dopo un inseguimento a piedi.

Ruba l’auto a Catania: utilizzato un dispositivo elettronico

Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e che l’auto rubata era stata sottratta pochi minuti prima in via Pola, come confermato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato. Nello zaino del 41enne sono stati trovati un dispositivo elettronico per avviare auto senza chiavi e attrezzi da scasso, tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato inoltre sanzionato per guida senza casco e il suo motorino, sottoposto a fermo amministrativo, è stato confiscato. Il mezzo a due ruote era stato utilizzato per raggiungere via Pola.

