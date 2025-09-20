Auto precipita da un viadotto sulla Palermo-Agrigento: gravi marito e moglie

Un incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale Palermo–Agrigento. Un fuoristrada, con a bordo una coppia di coniugi, è caduto da un viadotto facendo un volo di 15 metri. I due sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del nucleo Saf e affidati agli operatori sanitari del 118 che, a bordo di ambulanze, li hanno trasportati in ospedale. Secondo quanto si apprende, tutti e due sarebbero in gravi condizioni. I rilievi sul posto dove è avvenuto l’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. La strada è rimasta chiusa per consentire gli interventi delle squadre di soccorso.