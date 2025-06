A19, auto precipita dal guardrail e finisce in un terreno

Un’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel terreno sottostante lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Assoro, in provincia di Enna (precisamente al chilometro 132,9) in direzione del capoluogo siciliano. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto, nel primo pomeriggio di oggi, non distante dall’area di parcheggio Santa Barbara, lungo l’autostrada. Due persone sono rimaste ferite.

A causa dell’incidente, il traffico lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il sinistro ha coinvolto una macchina che, in modo autonomo, è uscita fuori dalla sede stradale ed è precipitata giù dal viadotto, causando il ferimento di due persone. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle barriere danneggiate dall’impatto dell’incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il personale di Anas e gli operatori sanitari del 118.