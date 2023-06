Auto in fiamme lungo la Alcamo-Trapani, autostrada chiusa al traffico

Un’auto in fiamme lungo l’autostrada A29dir Alcamo-Trapani, in prossimità dello svincolo Segesta, ha reso necessaria la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia. I mezzi in transito sono deviati sulla strada statale 113, seguendo le indicazioni del personale di Anas che è presente sul posto. Ancora da ricostruire le cause che hanno fatto incendiare la macchina.