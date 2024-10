Finisce contro un muro e muore nel rogo dell’auto, la vittima lavorava all’ospedale Cervello di Palermo

Stava rientrando a casa dopo una cena con i colleghi di lavoro. Emergono alcuni dettagli sull’incidente in cui la notte scorsa ha perso la vita la 40enne Francesca Sicurella, infermiera in servizio all’ospedale Cervello, a Palermo. Il sinistro è avvenuto lungo corso Bernardo Mattarella, in un tratto di strada che collega Carini e la frazione Villagrazia di Carini. Dopo l’impatto il mezzo ha preso fuoco con le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l’Opel Mokka sulla quale viaggiava la 40enne. Sicurella non avrebbe fatto in tempo a uscire dalla macchina, forse perché priva di sensi. Inutile l’intervento di vigili del fuoco e 118 con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che costatare la morte della 40enne. In queste ore amici e colleghi stanno ricordando la vittima attraverso i canali social. Tra i vari post anche quello dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo: «Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella tolta a questa vita da un tragico incidente», si legge su Facebook.