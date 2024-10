Incidente mortale nel Palermitano: un’auto sbatte contro un muro, una donna muore carbonizzata

L’auto avrebbe sbattuto contro un muro e la sua conducente è morta carbonizzata. La 40enne Francesca Sicurella è morta dopo un incidente stradale nel Palermitano. Per cause in corso d’accertamento, Sicurella avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe finita contro un muro. L’impatto sarebbe stato così violento da innescare un incendio, che sarebbe partito dall’impianto elettrico e in pochi minuti ha avvolto l’automobile. Pare che la donna non abbia avuto il tempo di uscire fuori dal mezzo, forse perché avrebbe perso i sensi dopo lo scontro. Per questo è morta carbonizzata.

È successo poco prima delle 3 della scorsa notte in corso Bernardo Mattarella, in un tratto di strada tra Carini e la frazione Villagrazia di Carini. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorsi sono arrivati la donna era già morta.