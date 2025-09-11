In auto con il cellulare in mano fugge all’alt: arrestato 24enne a Palermo

11/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sorpreso a guidare con il cellulare in mano, non si ferma all’alt e durante l’inseguimento si disfa di un involucro di droga. È accaduto per le vie del centro, nei pressi di via Dante, a Palermo. Una pattuglia della polizia municipale ha intimato a un giovane su una Smart di fermarsi, perché sorpreso a guidare, facendo uso del telefono cellulare. Il conducente del mezzo è ripartito velocemente, dandosi alla fuga e seminando il panico tra automobilisti e pedoni. L’inseguimento, protrattosi per diversi minuti, si è concluso in piazza Virgilio, dove il 24enne palermitano, con piccoli precedenti penali, è stato identificato e accompagnato presso il comando dei vigili urbani, dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la fuga il giovane si è disfatto anche di una dose di sostanza stupefacente, rinvenuta grazie alla collaborazione con una pattuglia del nucleo cinofili dei carabinieri, intervenuta sul posto. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Palermo. 

