Palermo, paziente picchia autista del 118 che lo aveva da poco soccorso

Foto di Dario De Luca

In via Perpignano, a Palermo, un autista del 118 è stato picchiato in ambulanza dallo stesso paziente che aveva poco prima soccorso a causa di una caduta in strada. Per questa vicenda è dovuta intervenire un’altra ambulanza per soccorrere l’equipaggio. Il soccorritore ha riportato una ferita al volto, curata nel reparto di chirurgia plastica, e la frattura di un dito. «Siamo stanchi di subire queste aggressioni – dicono gli autisti e i soccorritori del 118 -. Dopo ogni aggressione ci dicono che saranno messe in campo le bodycam, ma chiediamo anche una campagna di sensibilizzazione. Non è possibile soccorrere i pazienti e ritrovarci noi in ospedale».