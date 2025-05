Catania, una giornata di sport a Vulcania: «Per diffondere inclusione ed energia»

Un sabato mattina all’insegna dello sport e del benessere fisico ha visto popolare piazza Aldo Moro a Catania, richiamando cittadini catanesi e residenti della zona a cui si sono aggiunti l’assessora alle Politiche giovanili Viviana Lombardo e l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce. Ha debuttato così Athletic Live, l’evento co-organizzato dall’associazione La Terza insieme ad Athletic Life e patrocinato dal Comune di Catania. Un momento di aggregazione che ha visto istruttori professionisti tenere decine di corsi fitness interamente gratuiti svolti all’aperto, immersi nell’area verde di Vulcania.

Le attività, simbolicamente inaugurate anche dagli assessori, hanno coinvolto tantissimi partecipanti di ogni età. Il programma ha previsto diverse tipologie di corsi tra i quali yoga, zumba, pilates, allenamento funzionale, e persino un corso brucia grassi. Tutte le sessioni di allenamento sono state tenute da coach qualificati della società Vita Nova marchio Athletic Life, con sessioni distribuite nell’arco della mattinata per consentire la più ampia partecipazione possibile. «È stata una giornata speciale – dice Paolo Fasanaro responsabile organizzativo dell’associazione La Terza – all’interno di un’area che ben si presta a questo tipo di eventi. Questa iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della pratica sportiva come elemento fondamentale nella prevenzione di numerose patologie croniche, nella gestione dello stress e nel miglioramento della qualità della vita». Un momento che rappresenta «una preziosa occasione di aggregazione sociale, favorendo l’incontro intergenerazionale e la costruzione di legami all’interno del proprio quartiere», aggiunge Fasanaro.

«Quella di oggi non è stata solo una giornata di sport, ma una vera festa del movimento, dell’energia e della condivisione – commenta Giulia Lo Faro titolare della palestra Athletic Life e ideatrice dell’evento – Ho voluto fortemente questo evento per trasmettere a tutti quanto il fitness possa essere uno stile di vita, un modo per prendersi cura di sé, del proprio corpo e della propria mente. La mia missione – aggiunge – con Athletic Life è quella di avvicinare più persone possibili al benessere, attraverso il movimento, rendendolo accessibile, coinvolgente e parte del proprio quotidiano. Vedere così tante persone allenarsi, sorridere e partecipare con entusiasmo è stato emozionante. Questo è lo spirito che vogliamo continuare a diffondere: sport come inclusione, energia e crescita personale». Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Monica Marro, presidente dell’associazione La Terza e dal viceresidente Francesco Pezzillo che hanno sposato l’idea contribuendo con entusiasmo alla sua realizzazione.