Ast: si è insediato il nuovo Cda alla guida di Luigi Genovese

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Il nostro obiettivo è potenziare i servizi di un’azienda storica e di enorme valore per la Sicilia: siamo già al lavoro per rinnovare la flotta con mezzi moderni ed ecologici. È cominciata una nuova fase in cui sarà fondamentale rafforzare il dialogo con lavoratori, sindacati e istituzioni». Sono le prime parole da presidente dell’Ast di Luigi Genovese, a margine dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda siciliana Trasporti.

«Le sfide che ci attendono – prosegue Genovese – sono molteplici e assolutamente impegnative. Il mio impegno, in questo senso, sarà sempre maggiore. Con spirito di squadra e determinazione lavoreremo per garantire un contributo concreto alla crescita e al rilancio dell’Azienda, a beneficio della Sicilia e soprattutto dei siciliani». «Assumere la presidenza dell’Azienda Siciliana Trasporti è per me un grande onore, ma nello stesso tempo una responsabilità che accolgo con profondo senso istituzionale. Ast è una realtà storica della Sicilia, un’azienda che ha accompagnato intere generazioni di cittadini nei loro spostamenti quotidiani».

