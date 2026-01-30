«Sogno che la danza faccia parte per sempre della mia vita». Ha l’entusiasmo nella voce Martina Carbonaro, 14enne catanese, salita sul podio dei Campionati italiani assoluti di danza sportiva 2026, nella categoria latino americano. Un risultato costruito con sacrificio, passione e traguardi intermedi. A partire dai campionati regionali siciliani e, poi, nazionali dello scorso anno: entrambi conclusi con un primo posto per il duo formato da Carbonaro insieme ad Alessia Messineo, di Bronte. Entrambe allieve della scuola di danza Team Condor latino dei maestri Salvatore Condorelli e Luana Giaffaglione.

Il duo Carbonaro-Messineo è arrivato in finale agli assoluti di Riccione, classificandosi al terzo posto, in una selezione a cui hanno partecipato circa 40 coppie di ballerini da tutta Italia. In una sfida tra samba, cha cha cha, paso doble e jive. «Per arrivare a questo risultato ci siamo allenate tutti i giorni, almeno quattro ore al giorno», spiega Carbonaro. Che ha iniziato a costruire il suo sogno fin dall’età di sei anni: «Sono cresciuta amando il latino americano – racconta -. Mio papà è un ballerino e mi ha trasmesso questa passione».

Un impegno che condivide con lo studio al liceo di Scienze umane Lombardo Radice di Catania: «Trovare un equilibrio non è facile, perché sia lo studio che la danza richiedono impegno e tempo – continua la giovane ballerina – Spesso, per finire i compiti, faccio tardi la notte o mi sveglio molto presto la mattina». Sacrifici importanti per una ragazza di 14 anni, ma indispensabili per coronare il suo sogno: «Il mio sogno è vivere di danza, insegnando latino americano – conclude Martina Carbonaro -. E sto studiando affinché si possa realizzare».