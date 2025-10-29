Riformata la sentenza del gup di tre anni fa: assolto Salvatore Torrisi. La corte d’appello di Catania ha scagionato l’ex presidente dell’Associazione cattolica cultura e ambiente (Acca) di Aci Bonaccorsi con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di favoreggiamento personale. In primo grado era stato condannato a otto mesi con sospensione della pena.

Il procedimento è una costola dell’inchiesta 12 apostoli che nel 2016 fece emergere presunti abusi sessuali che si sarebbero consumati nella comunità di ispirazione cattolica. E proprio nei giorni scorsi è arrivata la sentenza per quanto riguarda il filone principale con le condanne in primo grado del santone Pietro Capuana, a 16 anni di reclusione, e di tre presunte fiancheggiatrici, con pene comprese tra sette a 15 anni.