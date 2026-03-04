Asp Trapani, animali domestici ammessi al fianco dei malati oncologici terminali

04/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Quando le molecole non servono più, bisogna dare solo amore». Nasce da questa consapevolezza l’iniziativa dell’Asp di Trapani di permettere agli animali di compagnia di assistere i propri umani malati oncologici. Cani, gatti e conigli potranno entrare nelle strutture ospedaliere di Trapani, Salemi, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, come annunciato dalla commissaria Sabrina Pulvirenti oggi all’ospedale Vittorio Emanuele III di Salemi, durante la riapertura dell’hospice dedicato alla degenza dei malati oncologici terminali. Struttura utilizzata per i malati Covid durante la pandemia e poi ristrutturata con un progetto da 280mila euro. Adesso tornata operativa con dieci posti letto e la novità dell’ingresso permesso agli animali d’affezione dei pazienti. «Qui c’è il senso del rispetto della vita umana – commenta l’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni -.Chi lavora in questo reparto deve riuscire a interpretare i bisogni e trasferirli in decisioni come atti d’amore». «Chi viene ricoverato in questo hospice ha, purtroppo, un tempo di vita molto breve – aggiunge Francesca Di Gaudio, direttrice dell’istituto zooprofilattico di Palermo -. E non possiamo privare il paziente del rapporto speciale con i suoi animali». Secondo regole fissate in apposite disposizioni, per la cui attuazione Pulvirenti ha chiesto la massima collaborazione al personale

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scossa di terremoto in Sicilia orientale, magnitudo tra 4.1 e 4.6
Leggi la notizia

«Quando le molecole non servono più, bisogna dare solo amore». Nasce da questa consapevolezza l’iniziativa dell’Asp di Trapani di permettere agli animali di compagnia di assistere i propri umani malati oncologici. Cani, gatti e conigli potranno entrare nelle strutture ospedaliere di Trapani, Salemi, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, come annunciato dalla commissaria Sabrina Pulvirenti oggi […]

Terremoto nel Catanese: i sindaci chiudono le scuole, danni a Ragalna
Leggi la notizia

«Quando le molecole non servono più, bisogna dare solo amore». Nasce da questa consapevolezza l’iniziativa dell’Asp di Trapani di permettere agli animali di compagnia di assistere i propri umani malati oncologici. Cani, gatti e conigli potranno entrare nelle strutture ospedaliere di Trapani, Salemi, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, come annunciato dalla commissaria Sabrina Pulvirenti oggi […]

A una svolta le indagini sulla morte della donna rumena a Catania
Leggi la notizia

«Quando le molecole non servono più, bisogna dare solo amore». Nasce da questa consapevolezza l’iniziativa dell’Asp di Trapani di permettere agli animali di compagnia di assistere i propri umani malati oncologici. Cani, gatti e conigli potranno entrare nelle strutture ospedaliere di Trapani, Salemi, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, come annunciato dalla commissaria Sabrina Pulvirenti oggi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze