Catania, scoperto un allevamento abusivo di asini. Gli animali sono scappati in direzione aeroporto

Un allevamento abusivo di asini è stato scoperto in un grande parcheggio nella zona di Fontanarossa di Catania. Qualche giorno fa, alcuni animali erano fuggiti dall’area, dirigendosi verso l’aeroporto senza però accedere nel perimetro di Fontanarossa. Gli accertamenti da parte della polizia hanno consentito di rilevare l’assenza di tutte le necessarie autorizzazioni per l’attivazione e lo svolgimento dell’attività di allevamento in quel luogo. Per questo, il titolare dell’area è stato sanzionato per 1500 euro.

Gli agenti hanno rilevato altre gravi irregolarità, tra cui la mancata esibizione del test per la ricerca di malattie infettive, che è costato una sanzione di 3300 euro. È stato appurato, inoltre, che gli animali erano privi di tracciabilità. Una mancanza quantificata in altri 3000 euro di multa.