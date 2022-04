Dopo il successo dei Recruiting days di Pesaro , organizzati il 27 e il 28 febbraio presso l’hotel Excelsior, Lindbergh Hotels ha deciso di allargare l’iniziativa alla Sicilia , organizzando le d ue giornate di selezione al Sikania Resort&SPA , per reclutare professionisti e appassionati di ospitalità, in collaborazione con i Comuni di Gela , Licata e Marina di Butera . Le figure più ricercate sono: personale di cucina , di sala, al ricevimento, manutentori generici, barman e addetti alla spiaggia fino all’housekeeping.

Per potersi candidare e incontrare reciprocamente sono stati istituiti due recruiting open days al Sikania Resort&Spa di Marina di Butera, in provincia di Caltanissetta, nelle giornate dell’11 e 12 aprile, dalle 11.00 alle 18.00. «Non solo un’opportunità di collaborazione per chi si candida, ma anche la possibilità di testare gli ambienti presso cui svolgerà il servizio e l’occasione per entrare in contatto con la filosofia Lindbergh, fatta di dedizione al cliente, ascolto delle esigenze del team e dell’ospite, cura e attenzione nello svolgimento dell’incarico, riconoscimento del ruolo di ciascuno. Abbiamo intenzione di investire molto sul personale dei nostri hotel, convinti che possa essere uno degli asset strategici che ci distinguerà ora e in futuro nel panorama dell’hôtellerie italiana» spiega Nardo Filippetti, presidente del gruppo Lindbergh.

«Investire significa prima di tutto riconoscerne il ruolo e retribuirlo puntualmente e correttamente, ma anche farlo crescere attraverso una formazione continua, un programma di welfare aziendale e momenti aggregativi di teamsharing. Di contro, trattandosi di un investimento, ricerchiamo persone altamente motivate a lavorare in questo segmento, con una naturale predisposizione all’empatia e all’ascolto del cliente, e un desiderio di fare accoglienza più che ricettività. Know-how ed esperienza nel proprio ambito sono ovviamente un fattore imprescindibile per la valutazione dei candidati».

Con sette strutture ricettive (a 4 e 5 stelle) per un totale di circa 950 camere tra la Sicilia, la Sardegna, le Marche, l'Emilia Romagna e l'Umbria, il Gruppo Lindbergh Hotels & Resorts è uno dei principali gruppi alberghieri italiani e impiega fino a 500 dipendenti per un fatturato, in epoca pre Covid-19, di oltre 23 milioni di euro l'anno.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono: 0721630768