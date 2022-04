La Sea Eye 4 attende al largo di Augusta l'autorizzazione allo sbarco con l'indicazione di un porto. Le 106 persone, soccorse in due diverse operazioni nel Mediterraneo, provengono da Egitto, Nigeria, Sudan, Sud Sudan e Siria. Tra loro ci sono anche 22 bambini, secondo quanto riferito dalla ong tedesca. Dopo avere avuto il no da parte di Malta per lo sbarco dei naufraghi, ha chiesto un porto di sbarco alle autorità italiane.