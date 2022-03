È Mario Caputo il nome venuto fuori dall'interno di Forza Italia per succedere a Tommaso Calderone nel ruolo di capogruppo all'Assemblea regionale siciliana. L'elezione è avvenuta dopo che la maggioranza dei deputati azzurri si è espressa a favore del deputato palermitano. «La scelta compiuta dai miei colleghi azzurri mi onora - dichiara il neocapogruppo - questa elezione giunge in un momento politico molto importante, alla vigilia delle Amministrative di Palermo, Messina e in molte città siciliane, metto il mio ruolo politico a disposizione del necessario dialogo fra tutti, nell'interesse di Forza Italia e del centrodestra in Sicilia, per rafforzare - aggiunge Caputo - le ragioni dello stare assieme e aprire un dibattito costruttivo».