«Sono ambizioni politiche rispettabilissime, ma vanno discusse a parte» dichiarava in proposito di una possibile candidatura di Gianfranco Miccichè alla presidenza della Regione, Gaetano Armao in collegamento da Roma con la trasmissione Direttora d'Aria su Radio Fantastica Rmb. Nel frattemo, a Palermo, nelle stanze riservate ai deputati di palazzo dei Normanni, andava in scena una lunga riunione tra i deputati e gli assessori di Forza Italia, partito dello stesso Armao, unico assente insieme all'assessore Marco Falcone. Bocche cucite, ma tutto lasciava intendere che sul tavolo ci fosse la spaccatura che si è consumata ieri sera dopo l'attacco frontale del presidente dell'Assemblea regionale nei confronti di Nello Musumeci a cui è seguito un comunicato con cui parte del partito prendeva le distanze dal proprio coordinatore regionale.