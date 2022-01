Ritrovato poco prima delle 18 il corpo senza vita di Vincenzo Carrubba, l'operaio 38enne di cui si erano perse le tracce nei pressi di un laghetto artificiale ad Acate, nel Ragusano. A individuare il cadavere sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Già da questa mattina si era fatta strada l'ipotesi di una tragedia, dopo che un parente aveva trovato un indumento appartenente all'uomo nell'invaso.

Il 38enne stava lavorando in un terreno in località Marina di Acate, quando sarebbe finito dentro il laghetto che si trova non distante dalla strada provinciale 87. Sul posto sono arrivati carabinieri, personale del servizio ispettivo sicurezza sui luoghi di lavoro (Spresal) e l'Asp di Ragusa. Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio fino al momento del ritrovamento, a una profondità di cinque metri e a circa dieci dal bordo dell'invaso. Il trattore utilizzato dall'operaio è stato trovato stamani con il motore acceso, non distante dal laghetto.