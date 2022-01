«Musumeci non lascia. Musumeci raddoppia». Ci si aspettavano le dimissioni, così non è stato, per il presidente della Regione, che però annuncia: «Azzero la Giunta». La corsa tra i grandi elettori per votare il presidente della Repubblica ha il sapore di una disfatta per Musumeci. Per la prima volta un governatore è arrivato ultimo nella corsa tra i grandi elettori , preceduto dal capogruppo del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola - 32 voti - e dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana e commissario di Forza Italia Gianfranco Miccichè con 44 consensi.

Un dato politico di estrema pesantezza, questo, che si è concretizzata a seguito di una maggioranza che si è sfaldata e che, adesso, dovrà essere ricomposta. Così, prima Musumeci aveva comunicato tramite una nota che avrebbe preso 24 ore di tempo per decidere sul da farsi, poi in serata la diretta su Facebook in cui ha rivelato le sue intenzioni.