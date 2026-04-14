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La Sicilia dei comunicati stampa della Regione è distante da quella reale. C’è un’arte sottile nel trasformare l’ordinaria amministrazione in un evento epocale e la gestione delle crisi in un palcoscenico perenne. Osservando il flusso delle comunicazioni licenziate da Palazzo d’Orléans negli ultimi trenta giorni, emerge un ritratto della Sicilia che sembra sospeso tra due realtà: quella dei problemi strutturali che attanagliano i cittadini e quella, ben più scintillante, costruita pezzo dopo pezzo dall’ufficio stampa della Presidenza. Un mosaico di annunci che, a ben vedere, profuma già di campagna elettorale anticipata per le Amministrative e le Regionali che verranno.

La gestione dell’emergenza: il ciclone Harry e la narrazione del salva-tutti

Il mese di marzo e l’inizio di aprile sono stati dominati dalla retorica del post-emergenza legata al Ciclone Harry. Che, in Sicilia, è passata dai comunicati stampa della Regione. Se da un lato è innegabile che il maltempo abbia flagellato l’Isola, la risposta comunicativa della Regione ha assunto toni quasi messianici. I comunicati si sono susseguiti con una puntualità svizzera nel sottolineare lo stanziamento di 70 milioni di euro per le urgenze, tra cui 50 milioni di risorse regionali «immediatamente spendibili».

Tuttavia, la contraddizione operativa emerge non appena si scava sotto la superficie dei titoli in grassetto. Mentre il presidente Schifani prometteva «ristori immediati» durante i suoi tour tra Taormina e Acireale, l’opposizione e diverse sigle sindacali segnalavano come i fondi fossero in realtà vincolati a passaggi burocratici. Che di immediato hanno ben poco. La discrepanza tra il fatto comunicato e l’effettiva erogazione del contributo rappresenta la prima grande faglia. Si annuncia la spesa per incassare il consenso, ma la reale soluzione del problema resta impantanata nelle sabbie mobili dei dipartimenti.

Siccità e dissalatori: l’ottimismo come arma di distrazione

Uno dei temi più caldi degli ultimi trenta giorni è stato quello della crisi idrica. Qui, la superfluità di certe decisioni si scontra con la gravità della situazione. In un recente intervento, il governatore ha dichiarato con un ottimismo che rasenta l’azzardo che «dall’estate 2026 la fase emergenziale sarà conclusa».Un annuncio che appare quasi surreale se confrontato con lo stato attuale delle dighe e della rete irrigua.

La promessa di riattivare dissalatori fermi da quattordici anni (come quelli di Porto Empedocle, Gela e Trapani) è diventata il mantra della comunicazione regionale. Ma è una soluzione o un paravento? Spacciare la riattivazione di macchinari obsoleti o l’avvio di lunghi processi di project financing come una risoluzione imminente è un esercizio di populismo amministrativo. Si promette l’acqua per domani per non dover spiegare perché è mancata oggi, nonostante gli allarmi lanciati dagli esperti anni fa.

Sicilia che piace: la vetrina della propaganda

Mentre le imprese colpite dal maltempo attendono ancora di vedere il colore dei soldi, la macchina regionale ha premuto sull’acceleratore di Sicilia che piace 2026. I bandi da 1,8 milioni di euro per fiere, eventi e comunicazione rappresentano il cuore pulsante di quella che potremmo definire la strategia della distrazione. In questi ultimi 30 giorni in Sicilia, la frequenza dei comunicati stampa della Regione legati a contributi per la promozione turistica e il marketing ha superato quella relativa agli interventi strutturali.

È qui che il populismo da campagna elettorale si fa più evidente. Innanzitutto con i cosiddetti finanziamenti a pioggia. Contributi per la comunicazione e gli eventi esperienziali che spesso non lasciano traccia nell’economia reale a lungo termine, ma creano una rete di consenso immediato tra i beneficiari. A questi si aggiunge un tempismo sospetto. Perché l’insistenza sul brand 2026 suggerisce una volontà di legare l’immagine della Regione a un anno di svolta, proprio mentre il dibattito politico si sposta sulle alleanze elettorali.

Il paradosso del Sicilia Express: una goccia nel mare dei fuorisede

In questo mosaico di annunci non poteva mancare il fiore all’occhiello della propaganda dei trasporti: il Sicilia Express. Presentato nei comunicati dell’ultimo mese come la panacea contro il caro-voli per le vacanze pasquali, il treno speciale da Torino a Messina (con prosecuzione per Palermo e Siracusa) rappresenta plasticamente la distanza tra la narrazione politica e il dato demografico reale.

I numeri della sproporzione

I comunicati celebrano il «tutto esaurito» in poche ore per i 550 posti messi a disposizione per il viaggio del 2 aprile, con tariffe calmierate a partire da 29,90 euro. Ma non possiamo fermarci al numero dei biglietti venduti. E, soprattutto, a quelli che non sono stati neanche messi in vendita. Si stima che gli studenti universitari siciliani iscritti in atenei del Nord siano oltre 40mila, a cui si aggiungono decine di migliaia di lavoratori fuorisede (solo i docenti sono migliaia). Con 550 posti, il Sicilia Express riesce a soddisfare appena l’1,3 per cento della sola popolazione studentesca fuorisede. Siamo di fronte a un’operazione che ha l’efficacia di un cerotto su una ferita aperta. Per ogni passeggero che festeggia il risparmio sul binario, ce ne sono cento costretti a subire il ricatto dei prezzi aerei. Che per la tratta Milano-Palermo hanno toccato punte di 500 euro per un volo di sola andata.

Costi pubblici e ritorni d’immagine

La giunta ha stanziato circa 153mila euro di fondi regionali per finanziare questa singola corsa. Sebbene l’intento sociale possa sembrare lodevole, la scelta di investire risorse pubbliche in un evento una tantum anziché in una pressione strutturale verso le compagnie aeree o nel potenziamento dei collegamenti ferroviari ordinari (ancora oggi vincolati a tempi di percorrenza biblici) appare come una manovra squisitamente elettorale. Il Sicilia Express è il perfetto esempio di populismo logistico che si muove tra narrazione, il presidente che riporta i figli a casa e la realtà, un treno charter che non incide minimamente sulla continuità territoriale.

La Sicilia dei comunicati stampa della Regione

Promuovere con tale enfasi un servizio che esclude il 98 per cento degli aventi diritto non è una soluzione amministrativa, è una lotteria di Stato travestita da politica dei trasporti. È la politica della vetrina, dove si accende una luce fortissima su un piccolo dettaglio fortunato per lasciare in ombra il buio totale in cui brancola tutto il resto della cittadinanza. Il Sicilia Express non è un servizio di trasporto, è un gadget elettorale. Funziona magnificamente nei post sui social e nei titoli dei giornali, ma è irrilevante per la massa critica dei siciliani che vivono lontano e che, ancora una volta, sono stati lasciati a terra dai comunicati stampa.

Le contraddizioni legislative: il caso dell’Ivg

Non sono mancate, inoltre, le frizioni istituzionali che svelano un approccio ideologico più che operativo. La recente sentenza della Corte costituzionale sulle norme siciliane riguardanti l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) e il personale non obiettore ha messo a nudo una legislazione regionale di bandiera. Tentare di regolare la materia tramite concorsi riservati, poi tacciati di incostituzionalità, è il classico esempio di norma prodotta non per risolvere un disservizio negli ospedali. Ma per sventolare un vessillo identitario davanti al proprio elettorato. Il risultato? Tempo perso, risorse legali sprecate e il problema del servizio sanitario che resta immutato.

Il divario tra Palazzo e piazza

L’analisi degli ultimi 30 giorni di comunicati stampa della Regione Siciliana rivela una preoccupante deriva. Da un lato abbiamo una Regione annunciatrice, che trasforma ogni sopralluogo in una parata e ogni bando in una vittoria epocale. Dall’altro c’è una Sicilia reale, dove i ristori sono bloccati, l’acqua scarseggia e la sanità arranca. Questa iper-produzione di annunci, spesso ridondanti e privi di una reale copertura operativa immediata, serve a costruire una verità alternativa in vista delle scadenze elettorali del 2026.

Il rischio, però, è che i siciliani, stanchi di leggere comunicati stampa mentre i loro problemi restano irrisolti, decidano di spegnere la televisione e guardare finalmente fuori dalla finestra. E lì, purtroppo, la realtà non ha bisogno di uffici stampa per essere raccontata. La politica regionale sembra aver scelto la via del marketing invece di quella della programmazione. Se la Sicilia fosse un’azienda, avrebbe un ottimo reparto vendite, ma un magazzino vuoto e una produzione ferma.