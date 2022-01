Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti delle volanti sono intervenuti in via Monsignor Carabelli a Siracusa dopo avere ricevuto la segnalazione di un furto su un'auto in sosta . Così, i poliziotti sono riusciti a individuare una donna di 41 anni , già conosciuta alle forze di polizia, come probabile autrice del furto.

In effetti la donna, poco prima, aveva tentato di utilizzare in un supermercato della zona le carte di credito e di debito precedentemente rubate. Non potendo effettuare il pagamento - per la richiesta del pin da parte dell’esercente - la 41enne si era allontanata.

La vittima, che aveva ricevuto degli alert sul cellulare e aveva informato i poliziotti, è riuscita a indicare l’esercizio commerciale nel quale si stavano tentando gli acquisti. La 41enne siracusana è stata denunciata per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento.