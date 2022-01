Crescita esponenziale dei casi Covid, attesa per la fornitura di mascherine Ffp 2 e avere delle direttive chiare se iniziare con la didattica a distanza o in presenza. Questo è lo scenario post vacanze natalizie in cui la scuola si appresta a riprendere le lezioni per il 2022. Davanti a queste perplessità oggi, dopo gli incontri di queste ore con i sindaci, si sono riuniti i vertici regionali. Il governo guidato da Nello Musumeci avrebbe deciso di rinviare di tre giorni la data del rientro in classe, con la conseguente modifica del calendario scolastico, per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi in vista della riapertura delle aule.