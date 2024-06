Catania, aggredisce e violenta una donna prostituta: arrestato 28enne

Foto di rawpixel.com

Avrebbe aggredito e violentato una prostituta. A Catania un 28enne di origini nigeriane è stato arrestato dalla polizia: le accuse sono violenza sessuale e lesioni aggravate. Il 3 giugno scorso il giovane avrebbe aggredito e violentato una prostituta in una strada vicino al porto della città. Dopo l’aggressione e la violenza sessuale la vittima si sarebbe rifugiata in un’attività commerciale, dalla quale furono chiamate le forze dell’ordine. La donna avrebbe avuto diverse ferite, per cui fu necessario il trasporto in ospedale, dove il personale medico la dichiarò guaribile in 15 giorni.

In ospedale la donna ha raccontato ai poliziotti come sarebbero andate le cose. Il 3 giugno sarebbe stata avvicinata da un uomo – che sarebbe stato ubriaco – arrivato nella zona del porto a bordo di un monopattino elettrico. Dopo aver rifiutato una prestazione sessuale a pagamento, la donna sarebbe stata minacciata dal 28enne con un pezzo di legno usato come se fosse un coltello, poi sarebbe stata aggredita con violenza. Dopo il giovane l’avrebbe trascinata a forza in una vicina strada senza uscita e qui l’avrebbe tramortita con schiaffi e pugni; il 28enne l’avrebbe anche colpita più volte alla testa con una grossa pietra e con un tubo di plastica, poi l’avrebbe violentata.

Dopo l’uomo avrebbe intimato alla donna di allontanarsi solo dopo che lui se ne fosse andato, inoltre avrebbe minacciato di spararle in testa se si fosse rivolta alle forze dell’ordine. Sul luogo della violenza la polizia scientifica ha trovato e sequestrato alcuni indumenti macchiati di sangue e gli oggetti utilizzati per colpire la donna. La polizia è riuscita a risalire al 28enne grazie alle immagini di alcune telecamere della zona. È stato ricostruito il percorso che il ragazzo avrebbe fatto con il monopattino prima di aggredire la donna e anche grazie alla descrizione che lei ha fornito la polizia è riuscita a individuarlo. L’uomo è stato trovato in possesso anche di una singolare collanina in plastica con una croce, come quella che la donna aveva descritto. Ora il 28enne si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.