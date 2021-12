Un 34enne trapanese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto in abitazione. È ritenuto responsabile di un colpo messo a segno a gennaio del 2019 e deve espiare una pena di due anni. All'epoca dei fatti, i militari avevano individuato l'autore del furto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre, aiutato da un'altra persona, dopo aver forzato il portone d'ingresso dell'abitazione, si intrufolava all'interno, uscendo dopo pochi minuti con due televisori.

Solo cinque giorni prima aveva finito di scontare una precedente pena per la quale era ai domiciliari. Riconosciuto e tratto in arresto, durante la perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso degli apparecchi elettronici. Il 34enne, che al momento si trovava sottoposto alla sorveglianza e obbligo di dimora, dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere.