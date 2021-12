Il cadavere di Salvatore Martino , questo il nome, è stato ritrovato ieri pomeriggio in contrada Pegno, nel territorio di Erice . Da una prima ricostruzione ragazzo di circa 37 anni pare avesse avuto dei problemi legati alla tossicodipendenza. Non è ancora chiaro il motivo del decesso, ma potrebbe essersi trattato di un omicidio . L'uomo infatti potrebbe essere deceduto a causa delle percosse .

Il cadavere di Salvatore Martino, questo il nome, è stato ritrovato ieri pomeriggio in contrada Pegno, nel territorio di Erice. Da una prima ricostruzione ragazzo di circa 37 anni pare avesse avuto dei problemi legati alla tossicodipendenza. Non è ancora chiaro il motivo del decesso, ma potrebbe essersi trattato di un omicidio. L'uomo infatti potrebbe essere deceduto a causa delle percosse.

Il 37enne viveva in condizioni precarie in sistemazioni provvisorie e di fortuna. I carabinieri, sul posto fino alle 22 di ieri sera, stanno cercando di fare luce sul caso. La Procura della Repubblica di Trapani ha disposto il silenzio sulla vicenda, in attesa di concludere le indagini sommarie. La salma è stata rimossa intorno alle 21, dopo i primi rilievi e dopo l’ispezione cadaverica.