Esplosione e incendio sul lungomare di Giardini Naxos

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura a Giardini Naxos, dove un incendio è divampato all’interno di un locale per la ristorazione sul lungomare Tysandros. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in seguito a una violenta esplosione, probabilmente causata da una bombola di gas.

Residenti in strada per sicurezza

Il forte boato ha allarmato gli abitanti degli edifici vicini, che hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversati in strada per precauzione. La colonna di fumo e le fiamme sono state notate da numerosi residenti e passanti presenti nella zona.

Accertamenti sulle cause

Sono in corso le verifiche per accertare l’origine dell’esplosione e dell’incendio. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e valutare eventuali danni alla struttura e agli edifici circostanti.

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