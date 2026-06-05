Giardini Naxos, moto contro un muro sulla statale 114: morto 25enne

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un giovane di 25 anni, di nazionalità moldava, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada statale 114 a Giardini Naxos, in provincia di Messina. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto sulla quale viaggiava è uscita di strada finendo contro un muro.

Coinvolto anche un giovane in monopattino

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro giovane straniero che si trovava a bordo di un monopattino. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Taormina, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

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