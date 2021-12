Tragedia sul fiume Alcantara. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un 33enne di Acireale, travolto dal fiume mentre si trovava con degli amici.

Il nome della vittima è Mario Tommasi. L'uomo era a bordo della propria moto e percorreva i sentieri vicini al fiume. Per cause poco chiare ha perso il controllo del mezzo che è caduto in acqua e si è spento. Tommasi, però, è stato trascinato via dalla corrente e per lui non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita è stato recuperato in un'ansa del corso d'acqua.