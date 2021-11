Si chiama Francesco Lo Monaco raggiunto ieri dai proiettili esplosi da una pistola a Vittoria. L'agguato è avvenuto nella prima serata in via Rosolino Pilo. Lo Monaco, 39 anni, è un volto noto alla giustizia per numerose vicende. Da ieri sera si trova ricoverato all' ospedale Guzzardi della città ipparina.

A indagare sono i carabinieri della compagnia locale. Ancora non è chiaro quale sia il movente che ha portato ieri a quello che sembra un tentato omicidio. Lo Monaco è stato raggiunto nella parte alta del corpo, chi ha sparato lo ha fatto da una vettura in movimento guidata da un complice. Un contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza. Stando ai primi riscontri, il 39enne in passato sarebbe sfuggito ad altri agguati.