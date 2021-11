Sono circa trenta le famiglie ancora isolate per i danni causati dal maltempo a Castelmola , paese in provincia di Messina che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia che sovrasta Taormina . La forte pioggia caduta fino a ieri ha provocato frane e allagamenti nelle strade di collegamento.

«Ci sono circa 30 famiglie isolate e alcune che non possono raggiungere le proprie abitazioni - spiega al gr di Radio Fantastica-Rmb il sindaco Orlando Russo - In contrada Dammari alcuni abitanti hanno dovuto lasciare le proprie case. Chiediamo aiuti concreti alle autorità competenti. Il Comune non dispone delle risorse economiche necessarie per risolvere questo problema».