Un morto nel territorio di Modica, alberi caduti e tetti delle case scoperchiati. Nella provincia di Ragusa due trombe d'aria si sono abbattute in contrada Trebalate - Serrameta. Proprio in quest'ultima località un cinquantenne, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, mentre stava uscendo di casa sarebbe stato travolto dal vortice. Danni anche a Frigintini. Un altra tromba d'aria ha interessato la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso.

Seriamente danneggiato un impianto di rifornimento. Al momento è chiusa la strada provinciale tra Comiso e Chiaramonte perché invasa da detriti. Divelti alcuni tetti. Chiuse con urgenza le scuole a Comiso. A Ragusa, dove piove con intensità da un'ora, ha iniziato a grandinare.

A causa della presenza di fango e detriti sono stati provvisoriamente chiusi sulla strada statale 192 della Valle del Dittaino il tratto dal chilometro 19,500 al chilometro 43,300 tra Barrafranca, in provincia di Enna, e Mazzarino in provincia di Caltanissetta, e sulla statale 410 dir di Naro. Sul posto squadre Anas e forze dell'ordine.

Le stazioni meteorologiche della Sias segnalano il superamento delle soglie di allerta in più zone della fascia ionica. A Palazzolo Acreide si sono raggiunti 92,2 millimetri in un'ora e mezza e 43 in appena mezz'ora. Situazione simile ad Augusta.