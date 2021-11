Sono ritenuti gli autori di tre furti messi a segno la scorsa estate ad Acquaviva Platani in un'azienda avicola, in un'impresa di estrazione calcarea e in una società immobiliare. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Caltanissetta, su richiesta della procura, a carico di tre braccianti agricoli di 31, 27 e 31 anni di origine romena ma residenti a Palagonia, in provincia di Catania.