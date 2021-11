Nel processo per l'omicidio volontario aggravato del parà siracusano Emanuele Scieri, avvenuto nell'agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, oggi è stato il giorno delle repliche. Il procuratore capo Alessandro Crimi e il sostituto Sisto Restuccia, davanti al giudice per l'udienza preliminare Pietro Murano «hanno ribadito - riferisce a MeridioNews l'avvocata Alessandra Furnari che, insieme al collega Ivan Albo, assiste i familiari di Scieri - tutti gli elementi probatori a carico degli imputati, hanno contestato le ricostruzioni fatte dei legali della difesa e hanno confermato le richieste di condanna già avanzate». Diciotto anni per l'ex caporale Andrea Antico, che è ancora in servizio nell'esercito, e quattro anni per l'ex comandante della Folgore Enrico Celentano e l'allora aiutante maggiore Salvatore Romondia accusati di favoreggiamento. Gli altri due ex caporali imputati per omicidio, Alessandro Panella e Luigi Zabara, hanno scelto il rito ordinario e per loro la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio.