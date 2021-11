Una storia di gioia . Nonostante tutto. È quella di Morgan Bertolami , 16 anni, con un sogno da realizzare: camminare . Per farlo, però, ha bisogno dell'aiuto di un esoscheletro, dal costo proibitivo per la sua famiglia. Il 16enne è un ragazzo di Messina affetto da tetraparesi spastica dovuta a una asfissia connotare causata da una gestosi in gravidanza sottovalutata . La sua è una vita piena di amore e non solo di sacrifici. E per il padre Giancarlo e la madre Agatina è soprattutto la storia di un miracolo . A raccontarci di lui è Giusy Oliva , presidente dell’associazione Il sogno di Morgan . «È nato prematuro alla 32esima settimana e subito ha cominciato a mostrare i primi problemi – spiega a MeridioNews -, poi dopo soli 20 giorni ha avuto un arresto cardiaco che ha complicato ancora di più la situazione. Da allora è costretto a vivere sulla sedia a rotelle ».

Una storia di gioia. Nonostante tutto. È quella di Morgan Bertolami, 16 anni, con un sogno da realizzare: camminare. Per farlo, però, ha bisogno dell'aiuto di un esoscheletro, dal costo proibitivo per la sua famiglia. Il 16enne è un ragazzo di Messina affetto da tetraparesi spastica dovuta a una asfissia connotare causata da una gestosi in gravidanza sottovalutata. La sua è una vita piena di amore e non solo di sacrifici. E per il padre Giancarlo e la madre Agatina è soprattutto la storia di un miracolo. A raccontarci di lui è Giusy Oliva, presidente dell’associazione Il sogno di Morgan. «È nato prematuro alla 32esima settimana e subito ha cominciato a mostrare i primi problemi – spiega a MeridioNews -, poi dopo soli 20 giorni ha avuto un arresto cardiaco che ha complicato ancora di più la situazione. Da allora è costretto a vivere sulla sedia a rotelle».

Morgan in questi 16 anni ha dimostrato di amare la vita e di volerla vivere in maniera piena. «Nonostante abbia crisi epilettiche e difficoltà visive e di linguaggio – prosegue Giusy - ha recuperato molto. Tanta terapia, interventi chirurgici e soprattutto grazie alla tenacia della sua famiglia oggi è un ragazzo positivo, presente, attivissimo e ama la musica». Non si è fatto limitare dalla sua disabilità. Frequenta il liceo artistico Ernesto Basile ha un deambulatore che gli consente anche di partecipare alle attività sportive scolastiche ed è il beniamino dell’istituto. È il primo a svolgere le attività scolastiche, anche quelle laboratoriali ed è stato in gita con la sua classe. Compagno di avventure è il fratello Marco, più piccolo di tre anni con il quale ha un legame indissolubile. Con lui condivide la passione per il calcio e soprattutto per la Juventus.

«Morgan desidera potere stare in piedi per tirare calci ad un pallone o ballare un latino – sorride Giusy – ha frequentato uno scuola di ballo e ama bachata e salsa in primis». Per riuscire a realizzare questo sogno, due anni fa «abbiamo fondato l’associazione il sogno di Morgan e raccogliamo fondi per poter acquistare l'esoscheletro cibernetico». Il costo di questo ausilio può superare i 150mila euro a seconda della tipologia. In questi anni, grazie al lavoro dei volontari, sono state messe in campo tante iniziative per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dell’ausilio tecnologico. È stato aperto un conto corrente a nome della madre di Morgan, e sono state create pagine sui principali social network.