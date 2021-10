Il ciclone Apollo interesserà la Sicilia orientale anche domani . Oggi il Siracusano e il Catanese sono stati i due territori più colpiti e, in base alle previsioni degli esperti, la situazione per domani potrebbe rimanere uguale. Dal bollettino diramato dalla Protezione civile, anche domani ci sarà un rischio idraulico, con persistenti precipitazioni diffuse sulla Sicilia orientale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre la parte ionica sarà interessata da venti di burrasca, con forti mareggiate

Il ciclone Apollo interesserà la Sicilia orientale anche domani. Oggi il Siracusano e il Catanese sono stati i due territori più colpiti e, in base alle previsioni degli esperti, la situazione per domani potrebbe rimanere uguale. Dal bollettino diramato dalla Protezione civile, anche domani ci sarà un rischio idraulico, con persistenti precipitazioni diffuse sulla Sicilia orientale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre la parte ionica sarà interessata da venti di burrasca, con forti mareggiate

Per questo motivo, anche per domani il dipartimento regionale di Protezione civile indica l'allerta rossa nella parte orientale, ad accezione del Messinese, che sarà arancione, in una fase di preallarme. Allerta arancione anche per la Sicilia centrale, mentre sul fronte occidentale si invita a fare attenzione: nel Palermitano, l'allerta sarà gialla. Le piogge saranno sparse o diffuse, con temporali, specie nella prima parte del giorno in successiva attenuazione, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.