Piove dalla nottata sulla Sicilia orientale . Per il momento il ciclone Apollo - dalle caratteristiche sub-tropicali e così battezzatto dall' ufficio meteorologico di Berlino , che si occupa di nominare i sistemi di alta pressione e bassa pressione in Europa - si è registrato soprattutto nel Siracusano, specialmente ad Augusta , dove la stazione meteo Sias ha registrato 112 millimetri di pioggia in 12 ore . L'Anas ha chiuso la statale 114 , tra i chilometri 137,2 e 147,5, per allagamento. L'uscita obbligatoria è a Melilli. Sul posto ci sono le forze dell'ordine e le squadre della società che gestisce l'arteria. Gli effetti del ciclone Apollo hanno interessato anche i comuni di Siracusa, Floridia, Cassibile, Noto, Solarino, Avola, Francofonte, Palazzolo Acreide, Sortino, Melilli, Canicattini e Portopalo di Capo Passero . Nella stazione di Monasteri - a monte del capoluogo aretuseo - si sono registrate 148 millimetri in 12 ore .

Piove dalla nottata sulla Sicilia orientale. Per il momento il ciclone Apollo - dalle caratteristiche sub-tropicali e così battezzatto dall'ufficio meteorologico di Berlino, che si occupa di nominare i sistemi di alta pressione e bassa pressione in Europa - si è registrato soprattutto nel Siracusano, specialmente ad Augusta, dove la stazione meteo Sias ha registrato 112 millimetri di pioggia in 12 ore. L'Anas ha chiuso la statale 114, tra i chilometri 137,2 e 147,5, per allagamento. L'uscita obbligatoria è a Melilli. Sul posto ci sono le forze dell'ordine e le squadre della società che gestisce l'arteria. Gli effetti del ciclone Apollo hanno interessato anche i comuni di Siracusa, Floridia, Cassibile, Noto, Solarino, Avola, Francofonte, Palazzolo Acreide, Sortino, Melilli, Canicattini e Portopalo di Capo Passero. Nella stazione di Monasteri - a monte del capoluogo aretuseo - si sono registrate 148 millimetri in 12 ore.

Problemi diffusi sulla viabilità. A Siracusa, il viale Ermocrate risulta allagato, chiusa anche la strada Targia. Ad Avola è allagato il piazzale dell'Ospedale, dove si attendono l'intervento dei vigili del fuoco. Problemi anche sulla strada provinciale 36 Solarino-Priolo, segnalato anche un cedimento di un costone. Si va a rilento anche sulla provinciale Diddino-Floridia. Nella strada provinciale Buccheri-Cava sgomberata la zona della Pineta. Caduto un albero sulla provinciale 13 Canicattini, in direzione di Siracusa. La Protezione civile regionale ha inviato squadre di volontari da Caltanissetta verso la provincia aretusea. L'Ast, invece, a causa dei problemi alla rete viaria ha sospeso le corse degli autobus.

Piove anche a Catania, dove l'amministrazione comunale ha precauzionalmente chiuso il lungomare, invitando anche alla spostamento delle auto parcheggiate per timore di mareggiate. L'attenzione anche oggi è rivolta al centro del capoluogo - dove molti negozianti hanno deciso di blindare le entrate dei locali per timori di nuovi allagamenti - e alle zone sud, entrambi nei giorni scorsi duramente colpiti. Le autorità invitano a rimanere in casa, a meno di necessità urgenti, e a evitare zone particolarmente pericolose come quelle limitrofe ai letti di torrenti e fiumi e aree a rischio smottamento.