Un incidente stradale mortale si è verificato, intorno alle 5.30 di questa mattina, a Lipari. A perdere la vita nell'impatto è stata una ragazza di 26 anni. Ferite le altre quattro persone che erano in macchina.

Stando a quando ricostruito finora, una Renult Clio nera è finita contro un albero di pino a Quattropani, nel rettilineo di Castellaro, in prossimità del bivio Caolino. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri l'auto avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata in curva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dal sedile posteriore.

A bordo della macchina, oltre alla 26enne che è deceduta sul colpo, c'erano altre quattro persone. I passeggeri feriti sono stati portati al pronto soccorso. Al momento, pare che il più grave sia il guidatore dell'auto, al quale sarebbero state riscontrate delle fratture del cranio. Per questo sarà trasferito con l’elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo.