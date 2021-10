Due morti a causa di un incidente nel territorio di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Nell'impatto, avvenuto lungo la strada statale 118 corleonese-agrigentina , sono rimasti coinvolti due veicoli in prossimità del chilometro 141, 500.

A perdere la vita, come riporta il quotidiano Agrigento Notizie, sono stati due 17enni, Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, entrambi di Raffadali. I due giovanissimi viaggiavano a bordo di una moto, un'Aprilia 125, quando, per cause ancora d'accertare, un Range Rover ha invaso la carreggiata opposta su cui viaggiavano i due. Il personale di Anas è sul posto.