Il dibattito politico e le imminenti elezioni Amministrative 2026 rimettono al centro la complessa e faticosa costruzione della coalizione progressista. A Roma viene sbrigativamente definito campo largo, ossia la formula che mira a unire il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e le forze della sinistra ecologista e centrista. Ma, quando viene calato nei territori, si trasforma in una reazione chimica instabile. Le cronache locali evidenziano una frizione strutturale: tra la spinta all’unità dei leader nazionali e le resistenze insulari. Fatte di veti incrociati, personalismi e, soprattutto, visioni antitetiche su temi centrali. Come lo sviluppo industriale, la gestione dei rifiuti e le infrastrutture. In questo scenario, le elezioni in Sicilia di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si configurano come uno stress test.

Il divario tra Roma e la Sicilia

La segreteria del Nazareno e i vertici di Campo Marzio continuano a battere la grancassa dell’alternativa unita alle destre. Le notizie regionali, tuttavia, raccontano una storia diversa. Di un campo largo che fatica a trovare un codice genetico comune perché nasce come accordo verticistico. Per sommare percentuali teoriche nei sondaggi nazionali, piuttosto che per esprimere una visione condivisa. Nei territori, la base dei singoli partiti mostra evidenti segni di rigetto. Il Movimento 5 stelle, pur avendo strutturato una svolta progressista sotto la guida di Giuseppe Conte, sconta in molte regioni la ribellione dei propri attivisti storici. Contrari a logiche di spartizione di poltrone con il Pd. Dall’altro lato, i riformisti democratici e le correnti più moderate mal digeriscono i veti dei pentastellati o l’intransigenza di Alleanza Verdi Sinistra (AVS) su nodi strategici legati alla crescita economica e alle grandi opere.

Le divisioni strutturali: rifiuti, grandi opere e sanità

A rendere instabile l’asse giallorosso sono soprattutto tre dossier concreti. In primis la gestione dei rifiuti e l’energia, che rappresentano il punto di attrito storico. Il Pd, specie al Centro-Nord, ha sposato un approccio pragmatico che include i termovalorizzatori di ultima generazione per superare l’emergenza discariche. Mentre M5s e AVS mantengono una linea di netta contrarietà, focalizzata su economia circolare e strategia rifiuti zero. Non secondarie sono poi le grandi opere e infrastrutture, tra il sì condizionato dei democratici e lo scetticismo ambientalista degli alleati. Con ogni cantiere sul territorio pronto a diventare casus belli. Terreno di scontro, infine, sono anche i modelli di welfare e sanità, dove pure c’è un accordo di massima sulla difesa della sanità pubblica contro le privatizzazioni. A livello locale, però, i pentastellati si assestano su posizioni giustizialiste riguardo alle nomine dei direttori generali. Scontrandosi con le filiere di potere radicate del Pd territoriale.

Il laboratorio Sicilia: le amministrative del 24 e 25 maggio 2026

In questo quadro di frammentazione, i fari della politica nazionale sono puntati sulla Sicilia. Il voto del 24 e 25 maggio 2026 non è semplicemente una tornata amministrativa locale. Per almeno tre ragioni: la specificità della legge elettorale siciliana, il peso politico dei territori al voto e la necessità per il centrosinistra di dimostrare l’efficacia del modello unitario. In una terra storicamente dominata dal centrodestra o dal civismo autonomista. Tutti motivi che rendono queste Amministrative 2026 siciliane il vero laboratorio politico della coalizione progressista anche nazionale.

Le regole del gioco: la specificità della legge siciliana

A differenza delle regioni a statuto ordinario, in Sicilia la legge elettorale prevede l’elezione diretta del sindaco al primo turno, se si raggiunge la soglia del 40 per cento – anziché del 50 – dei voti validi. Un dettaglio tecnico che modifica radicalmente le strategie delle coalizioni. Da un lato, la percentuale isolana incentiva le forze politiche a unirsi subito per blindare la vittoria al primo turno. Evitando le insidie dell’eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno. Dall’altro, però, esaspera anche il potere contrattuale dei singoli partiti e delle liste civiche, nella fase di negoziazione del candidato sindaco unitario. Nel campo progressista, questo ha portato a estenuanti trattative al tavolo regionale, dove il M5s ha cercato di far pesare il proprio radicamento in alcune aree dell’isola, a fronte della capillarità delle tessere del Pd.

Lo scenario nei Comuni chiave: Agrigento, Enna e Messina

Situazioni ancora più diversificate nei tre capoluoghi al voto. Ad Agrigento si è raggiunta una convergenza con il nome di Michele Sodano, ex parlamentare pentastellato e oggi esponente del movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera. Sodano è sostenuto da tre liste: oltre a quella di Controcorrente ci sono Il Pd – con l’aggiunta di Agrigento in Movimento – e la lista Casa Riformista. A Enna il campo progressista ha dovuto fare i conti con la candidatura del 75enne Mirello Crisafulli. All’ex senatore – che ha militato nei dem e nel Partito comunista italiano – il Pd nazionale non ha concesso il simbolo. E a mancare nelle liste è anche quello del Movimento 5 stelle. Nessun problema per Crisafulli che ha scelto la strada del civismo e così, tra le cinque liste che lo sostengono, spiccano quella di Enna Democratica (che nel logo ha più di un riferimento al simbolo ufficiale del Pd) e quella del Movimento progressista e democratici per Enna al cui interno c’è anche Sud chiama Nord di Cateno De Luca. A Messina, invece, le amministrative si svolgeranno in una città segnata dal commissariamento e dalle forti influenze del civismo populista territoriale. Dove l’alternativa progressista si scontra con la necessità di intercettare il voto d’opinione di un elettorato disincantato.

Il peso delle liste civiche e l’ombra delle Regionali 2027

Alle Amministrative siciliane i simboli di partito tendono a scomparire dietro una fitta galassia di liste civiche. Spesso espressione di ras delle preferenze in grado di spostare migliaia di voti indipendenti dall’identità politica. Anche in queste Amministrative 2026 la coalizione progressista, per essere competitiva, è costretta a imbarcare queste liste civiche territoriali. In un’operazione che, se garantisce i numeri necessari per sperare di superare la soglia del 40 per cento, annacqua l’identità programmatica della coalizione. Provocando i malumori dei puristi del Movimento 5 stelle e della sinistra radicale. Ogni accordo siglato per queste elezioni comunali, inoltre, è letto in trasparenza come posizionamento di partenza per la futura scalata a Palazzo d’Orleans, alle elezioni Regionali del prossimo anno.

Le implicazioni nazionali del voto amministrativo

Il verdetto delle urne siciliane del 25 maggio e i successivi ballottaggi di giugno avranno immediate ripercussioni a Roma. Un successo del campo largo nei principali Comuni dell’Isola dimostrerebbe che la coalizione – con candidature credibili e programmi calibrati sulle realtà locali – può scardinare l’egemonia delle destre anche nel Mezzogiorno. Al contrario, un fallimento dovuto a frammentazioni dell’ultimo minuto o all’incapacità di superare il 40 per cento al primo turno, offrirebbe argomenti ai detrattori dell’alleanza. All’indomani dello scrutinio di lunedì, i leader nazionali si troveranno davanti a un bivio: istituzionalizzare il campo largo, come coalizione strategica e permanente, o accettare che rimanga una formula elettorale precaria. Da utilizzare dove le condizioni locali lo permettano, lasciando i territori liberi di autodeterminarsi, anche a costo di correre divisi.