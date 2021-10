Non è bastato il divieto di avvicinamento alla ex convivente disposto dall’autorità giudiziaria nei sui confronti. In preda all’alcol, un pregiudicato 48enne di Carlentini (in provincia di Siracusa) si è presentato sotto casa della ex, minacciandola di morte con un coltello. La donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112.