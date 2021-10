Un incendio divampato intorno alle 3 di questa notte in via Tisia, nella zona nord di Siracusa, ha coinvolto il ristorante Sama sushi lab, il pub Hmora e la parte chiusa a vetri di un appartamento ammezzato. Le fiamme hanno totalmente distrutto la veranda esterna del ristorante giapponese. Nessuna persona è rimasta ferita, illese anche le ragazze che occupano l'appartamento e che dormivano in stanze più distanti.