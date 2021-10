Militari del gruppo della guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato beni per circa un milione di euro al rappresentante legale di una società del settore del trasporto di merci indagato per reati tributari .

Militari del gruppo della guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato beni per circa un milione di euro al rappresentante legale di una società del settore del trasporto di merci indagato per reati tributari.

L'attività è nata dopo una verifica fiscale a conclusione della quale le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire il reale volume d'affari conseguito negli anni, constatando ricavi non dichiarati per oltre tre milioni di euro. Il rappresentante legale della società è stato indagato per omessa dichiarazione fiscale.

Il giudice per le indagini preliminari di Siracusa, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro dei beni della società e, per equivalente, dell'indagato a tutela delle ragioni dell'erario. Sigilli sono stati posti a beni immobili, mobili, quote societarie e disponibilità liquide esistenti su conti correnti bancari per circa un milione di euro.